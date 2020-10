Markus Rogan: Zwischen Genie und Wahnsinn

Er kann zwar nicht mehr so schnell schwimmen wie früher, doch eines ist Markus Rogan nach wie vor: eine Reizfigur. Diese Woche schrieb der mittlerweile 38-jährige Ex-Sportler internationale Schlagzeilen, da er sich trotz eines positiven Corona-Tests in einen Linienflug von Israel in die USA gesetzt hat.

Womit sich einmal mehr zeigt, dass nur wenige Österreicher den Lagenwechsel zwischen "Everybody’s Darling" und dem "Unsympathler der Nation" derartig flüssig beherrschen wie der Sportler des Jahres 2004.

Im Falle Rogans kam dieser oft mit einer Portion Selbstreflexion daher: "Es war eine Obsession mit der eigenen Bekanntheit, die kennt keine Grenzen", hatte er bereits vor acht Jahren gesagt. Langweilig war sein Leben jedenfalls nie, wie diverse Stationen zeigen.

Ein Leben aus dem Bilderbuch: Schon mit 14 Jahren zog es den Wiener in die USA, wo er später an der renommierten Stanford-Universität studierte und sportlich zur Weltklasse aufschloss. Seit dem Ende seiner Schwimmkarriere arbeitet er als Psychotherapeut im noblen Beverly Hills. Während Olympia 2016 betreute er Brasiliens Sportler. Er steht einer Einrichtung in Malibu vor, die Teenagern mit Drogenproblemen und Depressionen hilft. 2014 heiratete er Leanne, mit der er zwei Kinder (2 und 3 Jahre) hat.

Mit zwei olympischen Silbernen von den Spielen 2004 ist Rogan Österreichs erfolgreichster Schwimmer der vergangenen hundert Jahre. Dazu kommen zwei Kurzbahn-Weltrekorde sowie insgesamt neun Weltmeistertitel, darunter ein Titel über 200 Meter Rücken im 25-Meter-Becken von Manchester.

2009 wurde Rogan nach der WM in Rom beim Versuch, in eine Disco zu gelangen, von Türstehern zusammengeschlagen. Der mancherorts als arrogant wahrgenommene Exzentriker zog sich – gezeichnet von Schlägen und Tritten – daraufhin in die USA zurück, um sich wieder auf den Schwimmsport zu fokussieren.

2012 schwappte Rogan eine Welle der Empörung entgegen, als er im Radio mutmaßte, dass Hermann Maiers lange Sieghistorie mit einer geringeren Denkfähigkeit zu tun haben könnte. Sogar der damalige Sportminister Norbert Darabos schaltete sich ein und forderte ihn auf, sich lieber auf Olympia in London zu konzentrieren. Rogan ruderte wenig später zurück. Flucht aus Israel: Die jüngste Episode: Am Montag soll Rogan trotz eines positiven Corona-Tests per Flugzeug aus Israel unerlaubterweise in die Vereinigten Staaten gereist sein. Am Flughafen hatte der 38-Jährige einen älteren, negativen Test vorgelegt. „Sein Verhalten ist inakzeptabel", urteilte Willi Ruttensteiner. Dieser hatte Rogan im Vorjahr als Betreuer zu Israels Fußball-Auswahl geholt.