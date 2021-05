Magdalena Lobnig ruderte ihren Sorgen davon

Die Kärntnerin meldete sich damit nach zuletzt gesundheitlichen Schwierigkeiten eindrucksvoll zurück. Die 30-Jährige, die die EM vor zwei Wochen in Varese (Ita) krankheitsbedingt abbrechen musste, war im A-Finale von Zagreb eine Klasse für sich, siegte 7,55 Sekunden vor Krisztyna Fleissnerova (Cze). Die Weltelite war in Kroatien nicht am Start. Lobnig konnte mit ihrem zweiten Weltcupsieg nach Posen 2017 dennoch zufrieden sein: "Natürlich war ich am Papier die große Favoritin. Aber das muss man im Rennen erst einmal zeigen, weil die anderen sind auch keine Nasenbohrerinnen."

Viel Selbstvertrauen nahmen auch der Linzer Julian Schöberl und der Wiener Paul Sieber mit, die im leichten Doppelzweier Dritte wurden. Für das Duo war es ein gelungener Formtest für die Olympia-Qualifikation Ende Mai in Luzern. Bei der kontinentalen Qualifikation in Varese waren sie als Vierte um zwei Plätze am Tokio-Ticket vorbeigerudert. "Diese Enttäuschung haben wir im Training weggearbeitet, diese Rennen haben richtig Spaß gemacht", so Sieber.