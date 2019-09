Lukas Weißhaidinger: Die größte WM-Gefahr lauert auf dem Hinflug

Platz zwei beim Diamond-League-Finale sowie der Sieg beim Europa-USA-Vergleich untermauerten die Top-Form von Lukas Weißhaidinger. „Ich habe eine super Saison, ich war so konstant wie noch nie in meinem Leben.“

Sollte der Taufkirchner in Doha sein volles Potenzial abrufen können, ist die erste WM-Medaille möglich. Die Konstanz ist kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter Arbeit. Kältebecken, Stoßwelle, Massagen sowie Laser- und Ultraschalltherapie stehen derzeit auf dem Programm.

Eine Lücke hat die perfektionistische Planung jedoch: den Hinflug. Für seinen 1,96 Meter großen und 150 Kilo schweren Körper sind die fünf Stunden im Flieger wegen des begrenzten Platzangebtos eine regelrechte Gefahr. „Ein Flug in der Economy-Klasse wäre etwa völlig unmöglich. Da müsste ich ihn nachher aus dem Sessel rausstemmen“, so Trainer Gregor Högler. „Danach hätte er einen Bandscheibenvorfall.“ In der Businessklasse ist das Verletzungsrisiko zumindest geringer.

