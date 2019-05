Lukas Weißhaidinger: Das geheime Hobby des Diskus-Riesen

Lukas Weißhaidingers äußere Vorzüge sind schwer zu übersehen. Mit 150 Kilogramm verteilt auf 1,97 Metern ist der Innviertler nicht nur eine imposante Erscheinung, sondern einer der besten Diskuswerfer des Planeten. Morgen peilt der 27-Jährige in Stockholm einen weiteren Podestplatz in der diesjährigen Diamond League an.

Als "Urviech", welches einen Tagesbedarf von umgerechnet bis zu zwölf Portionen Spaghetti hat, so kennt ihn die Öffentlichkeit. Nur enge Freunde wissen um eine völlig andere Seite – seinen Hang zur Ästhetik. Genauer gesagt, seine Begeisterung für Fotografie. "Das ist ein toller Ausgleich zum Sport und sehr entschleunigend", verrät Weißhaidinger.

Angefangen hat sein Interesse für Fotografie auf dem Wurfplatz. "Als Sportler wirst du oft fotografiert. Manchmal in einem ungünstigen Moment, in dem du ein bisschen deppert dreinschaust." Die Unüberlegtheit mancher Fotografen habe ihn dermaßen gewurmt, dass er beschloss, es selbst zu probieren. Seine ersten Versuche waren jedoch von bescheidenem Erfolg, wie er rückblickend erklärt. Doch nicht zuletzt wegen der technischen Komponente hatte er Blut geleckt. "Mein größter Antrieb war, als ich gesehen habe, wie sich meine Fähigkeiten verbessern."

Gehörige Portion Selbstkritik

Einige YouTube-Anleitungen sowie Bücher später weiß Weißhaidinger nun mehr über Bildkompositionseffekte wie Drittelregel oder Linienführung. "Für mich sind Fotos interessant, die technisch gut sind." Seine Ergebnisse können sich sehen lassen. Zumindest aus neutraler Sicht. Denn: "Ich finde meine eigenen Fotos meistens nicht schön." Dies sei ein Mitgrund, warum er sein Hobby nicht offen vor sich herträgt. "Das Schöne an der Fotografie ist, dass die Fotos außer mir niemanden gefallen müssen." Dazu passend findet er seine Motive vorrangig in der Natur. Einige Fotos entstanden beim Fischen daheim an der Pram, seinem zweiten großen Hobby. Nach einigen Architektur-Aufnahmen wagte sich Weißhaidinger zuletzt an Porträts heran, auf einigen ist seine Freundin Hanna. Sie kann von der Foto-Vernarrtheit ihres "Lukis" ein Lied singen. "Vom gemeinsamen Schottland-Urlaub habe ich einen Bildband gemacht", verrät Weißhaidinger. "Zum Leidwesen meiner Freundin, weil ich dort sogar ein Stativ aufgebaut und mir wirklich Zeit für die Aufnahmen genommen habe."

Obwohl dieses Faible seinen Ausgang in der Sportfotografie nahm, reizt ihn selbige nicht. Momentan zumindest. "Wenn ich besser werde – vielleicht braucht mich das ÖOC ja mal als Fotograf für Olympia", sagt er schmunzelnd. Doch bis es soweit ist, will Weißhaidinger bei den Spielen selbst noch im Fokus der Kameras stehen.

Passau, aufgenommen von Lukas Weißhaidinger

