Bürgermeister Luger bekam Post von Europas Leichtathletik-Chef

Seitdem Stadt und Land vor zwei Wochen Pläne präsentierten, wonach der LASK bis spätestens Sommer 2022 in ein reines Fußball-Stadion auf der Gugl einzieht , regt sich in der Leichtathletik-Szene Widerstand. Da die Laufbahn rausgerissen werden soll, würde Österreich seine einzige international taugliche Anlage sowie drei Linzer Klubs ihre Trainingsstätte verlieren.

Michaela Anzinger, Obfrau des betroffenen ATSV Linz, startete eine Onlinepetition für den Erhalt der Laufbahnen, welche mittlerweile bei knapp 4000 Unterstützungserklärungen hält und gestern einen prominenten Fürsprecher bekam: Niemand Geringerer als Svein Arne Hansen, Präsident des Europäischen Leichtathletik-Verbands (EAA), wandte sich in einem offenen Brief an den Linzer Bürgermeister Klaus Luger. "Die Gugl hat eine entscheidende Bedeutung für Spitzen- und Nachwuchsathleten in Linz und ebenso für ganz Österreich", tritt der Norweger für den Erhalt der Laufbahn ein und stellt Linz die Austragung einer Meisterschaft in Aussicht.

Obwohl bereits Gespräche zwischen Land und dem OÖ-Leichtathletik-Verband über Ersatzstandorte – auch Traun ist nun ein Thema – laufen, will Anzinger die Petition auf 6000 Unterschriften vorantreiben, um dann den Dialog mit der Politik zu suchen: "Uns werden auch bei einem Ersatzstandort viele Sportler verloren gehen."

Kein Olympia-Zentrum mehr?

Ohne Laufbahn könnte die Gugl außerdem ihren Status als Olympia-Zentrum verlieren. Die Neuzertifizierung durch das ÖOC erfolgt am Ende jeder Olympiade, also nächstes Jahr. "Die Kriterien beinhalten, dass Trainingsanlagen zur Verfügung gestellt werden müssen", sagt ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel auf OÖN-Nachfrage. "Ob das ohne 400-Meter-Laufbahn noch erfüllt wird, wird man sich anschauen müssen."

Artikel von Reinhold Pühringer Redakteur Sport r.puehringer@nachrichten.at