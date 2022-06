Lokalmatador Kepplinger triumphierte bei Oberösterreich-Rundfahrt

Der 24-jährige Ex-Ruderer aus dem Hrinkow-Team gewann am Sonntag das Schlussstück von St. Florian zur Bergankunft Hutterer Höss in Hinterstoder 19 Sekunden vor Titelverteidiger Alexis Guerin. Der Franzose in Diensten des Vorarlberg-Rennstalls wurde 18 Sekunden zurück auch Gesamtzweiter. Sein Teamkollege Riccardo Zoidl wurde Fünfter.

Das viertägige Rennen war nach der neuerlichen Absage der Österreich-Rundfahrt zum hierzulande bedeutendsten Etappenrennen avanciert.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.