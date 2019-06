Lobnig legte in Posen mit Startzielsieg los

Magdalena Lobnig zog gestern mit einem Startzielsieg vor Ex-Europameisterin Victoria Thornley (Gbr) ins heutige Halbfinale des Ruder-Weltcups in Posen (Pol) ein. Darüber freuen konnte sich die 28-Jährige allerdings nicht. Kurz vor der Rennhälfte kam der Kärntnerin eine Wasserente in die Quere, welche sie im vollen Tempo mit dem Ruder erwischte. "Heute war leider der Tag der toten Ente, ganz grauslich war das", sagte Lobnig, die den Vogel nicht gesehen hatte. "So was passiert echt sehr selten und hat mir wirklich leid getan", sagte die erklärte Tierfreundin geknickt. Rein sportlich bilanzierte Lobnig zufrieden. "Der Vorlauf war trotz langsamer Bedingungen gut und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung."

Schöberl im Hoffnungslauf

Lukas Reim im Einer sowie der Doppelzweier mit Julian Brabac und Jörg Auerbach stiegen ins Viertelfinale auf. Die weiteren ÖRV-Boote mussten in den gestrigen Hoffnungslauf, der nach Andruck dieser Ausgabe stattfand. Darunter auch der Leichtgewichts-Doppelzweier mit dem Urfahraner Julian Schöberl und dem Wiener Matthias Taborsky, der im Vorlauf nicht über Platz sechs hinauskam.