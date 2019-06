Lobnig ist schon in WM-Form

Rund zwei Monate vor der Heim-WM in Ottensheim holte Ruder-Ass Magdalena Lobnig in Posen (Pol) den zweiten Platz. Beim zweiten Saison-Weltcup musste sich die Kärntnerin nach einer Aufholjagd nur Emma Twigg (Nzl) um 0,12 Sekunden geschlagen geben. "Ich hatte keinen guten Start", sagte Lobnig. "Aber ich reise natürlich mit einem guten Gefühl von hier ab." Der nicht-olympische Leichtgewichts-Doppelvierer wurde ebenso Zweiter. Die Ärmel hochkrempeln heißt es indes für die übrigen ÖRV-Hoffnungen auf Olympia-Quotenplätze. Darunter der leichte Doppelzweier mit dem Urfahraner Julian Schöberl und dem Wiener Matthias Taborsky, der über Platz 13 nicht hinauskam. "Das war schon ein Vorgeschmack darauf, was uns bei der WM erwartet", sagte Schöberl. Rund eine Sekunde soll in den nun folgenden Trainingslagern noch gutgemacht werden.

