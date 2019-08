Lobnig greift wieder an

Magdalena Lobnig, Österreichs größte Medaillenhoffnung bei der am 25. August beginnenden Ruder-WM in Ottensheim, ist nach einer Nebenhöhlen-Erkrankung zurück im Training. Obwohl ihr Equipment wie Boot, Rad und Tasche bereits ins Vorbereitungstrainingslager des ÖRV an den Lac d’Aiguebelette transportiert wurde, entschied sich die Kärntnerin nun um und wird nicht nach Frankreich nachreisen. "Ich habe einige Tage Antibiotika verabreicht bekommen, es geht mir viel besser, aber die Flugstrapazen wollte ich nun nicht mehr riskieren", sagte die 29-Jährige, die sich stattdessen zu Hause vorbereiten wird. "Bis zur Erkrankung war es mehr als zufriedenstellend gelaufen."

