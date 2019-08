Drei Fahrkarten zu den Sommerspielen 2020 nach Tokio und eine Medaille – das stand auf dem Wunschzettel des Österreichischen Ruderverbandes vor der Heim-WM in Ottensheim. Schon vor dem Schluss-Wochenende ist klar, dass die sportlichen Ziele zum Teil deutlich verpasst wurden. Gestern ging nach dem fünften Platz von Magdalena Lobnig im Einer-Halbfinale die letzte Medaillenhoffnung baden. Die 29-jährige Kärntnerin braucht im morgigen B-Finale zumindest Platz drei, um für Österreich das einzig noch mögliche Olympia-Ticket ins Trockene zu bringen. Ob es diesen Trostpreis angesichts der gestern aufgetretenen körperlichen Probleme geben wird, ist fraglich.

Aufbruch in Richtung Tokio: Kepplinger wird in den leichten Zweier umsteigen. Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

"Auf den ersten tausend Metern war es ein gutes Rennen, dann habe ich gespürt, dass die Rennhärte fehlt", sagte Lobnig nach dem Semifinale, in dem sie im Finish einbrach. "Es ist extrem frustrierend." Danach wurde sie zum U-Boot und ging auf Tauchstation. Die Medienvertreter warteten vergeblich auf weitere Wortspenden der zuletzt von einer Nebenhöhlenerkrankung gehandikapten Lobnig. "Ich war zwei Stunden in Schockstarre", sagte sie später.

Olympisch bewegt

Mit einem Sieg im B-Finale und dem damit verbundenen hervorragenden siebenten Gesamtrang beendete Lokalmatador Rainer Kepplinger gestern mit einer starken Vorstellung sein "Ottensheimspiel". Nach dem Rennen gab es eine überraschende Belohnung. Thomas Schlager, Abteilungsleiter des Heeres-Leistungssports, bestätigte persönlich, dass Kepplinger weiter als Sportprofi des Heeres rudern darf. Vor der WM war sein Platz im Heereskader gestrichen worden. Dass da jetzt zurückgerudert wurde, ist fast so viel wert wie eine WM-Medaille. "Jetzt kann ich gut planen, das ist schon eine Erleichterung", freute sich Kepplinger, der in Zukunft einen Start im olympischen leichten Doppelzweier anpeilt.

Für die Plätze in diesem Boot stellen sich insgesamt sieben Leute an. "Gut wäre es, wenn man sich nicht zu spät auf die beiden Starter festlegen würde", sagt Kepplingers Trainer Christoph Engl. Für Insider ist klar, dass die beste Besatzung wohl Kepplinger und sein Ottensheimer Klubkollege Julian Schöberl wären. Beim Verband will man sich nicht festlegen. "Wann die Entscheidung fällt, wer 2020 die beiden Regatten um die letzten Quotenplätze rudert, ist noch völlig offen", sagt ÖRV-Sportdirektor Norbert Lambing.

Silber für Beyer und Erkinger (re.) Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

In den nicht-olympischen leichten Klassen, in denen die Medaillen nicht so hoch hängen, verpassten der Zweier ohne (mit Anton Sigl) und der Doppelvierer (mit Julian Schöberl) die Podestplätze.

Para-Silber als Trost

In den Para-Bewerben gab es gestern doch noch eine

Medaille für Österreich. Im

gemischten Doppelzweier

holten Johanna Beyer und

David Erkinger hinter dem Boot aus Russland die Silbermedaille. In dieser Klasse, die nicht bei den Paralympics in Tokio ausgetragen wird, gab es nur sechs Nennungen. Im olympischen Mixed-Doppelvierer rudert Österreich heute im C-Finale. Da sind auch Erkinger und Beyer an Bord.

Im Para-Zweier ohne, der ebenfalls nicht paralympisch ist, wurden Thomas Ebner und Benjamin Strasser Fünfte. Die beiden Oberösterreicher genossen die stimmungsvolle Kulisse in Ottensheim. „Da gibt es noch einmal 500 PS mehr“, sagte Strasser. Eine Medaille war für den Gmundner trotzdem leider nicht in Schlagdistanz.