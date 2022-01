Lobeshymnen auf den "neuen Gott des Tennis"

"Rafael Nadal hat bei den Australian Open 2022 eine der größten Heldentaten in der Geschichte des Sports vollbracht. Er ist der neue Gott des Tennis." Nicht nur die spanische Sportzeitung "As" überschlug sich nach dem 21. Grand-Slam-Titel des 35-Jährigen, der damit seine ewigen Rivalen Novak Djokovic (Srb) und Roger Federer (Sui/je 20 Major-Trophäen) überflügelte, in Superlativen.

Nadals sensationelle Aufholjagd im Finale gegen den maßlos enttäuschten Russen Daniil Medwedew sucht ihresgleichen. "Nadal wie von einem anderen Planeten", titelte die französische "L’Equipe". "Nadal, du bist unsterblich!", posaunte die italienische "Gazzetta dello Sport" hinaus.

Nadal selbst standen die Strapazen des Fünf-Satz-Krimis über 5:24 Stunden ins Gesicht geschrieben. Bei der langatmigen Siegerzeremonie bekam der Mallorquiner einen Sessel hingestellt, weil ihn seine müden Beine kaum noch tragen konnten. "Jetzt bin ich – ehrlich gesagt – physisch zerstört. Ich kann nicht viel denken, ich kann mich nicht an viele Momente in diesem Match erinnern", sagte der Weltranglistenfünfte, dem sie bei der Pressekonferenz ein Glas Champagner anboten. Daraufhin erwiderte Nadal: "Ich habe seit vier Monaten keinen Alkohol mehr getrunken." Nicht nur diese Aussage untermauert, welche Entbehrungen der Champion für sein mustergültiges Comeback in Kauf genommen hat.

Medwedew lobte seinen Bezwinger in den höchsten Tönen, gleichzeitig rechnete er mit dem australischen Publikum, das klar auf Nadals Seite war, ab. "Das ist enttäuschend, das ist respektlos", sagte der 25-Jährige über die Störversuche zwischen den Aufschlägen. Von nun an werde er nur mehr für sich, seine Familie und seine Freunde spielen, betonte der russische Weltranglistenzweite. Gekränkter Nachsatz: "Ich weiß nicht, ob ich über meinen 30. Geburtstag hinaus spielen werde."