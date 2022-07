Liveticker: Thiem trifft in Kitzbühel auf Schewtschenko

Sieg und Niederlage hat es am Dienstag für die österreichischen Qualifikanten in der ersten Runde des Generali Open in Kitzbühel gegeben. Nach dem Aus von Gerald Melzer wegen einer Verletzung rang am Abend Sebastian Ofner in einem mitreißenden Match den französischen Routinier Richard Gasquet nach 2:33 Stunden mit 1:6,7:5,7:5 nieder. Ofner trifft im Achtelfinale entweder auf Österreichs Grand-Slam-Sieger Dominic Thiem oder den Russen Alexander Schewtschenko. Das Match zwischen Thiem und Schewtschenko können Sie hier im Liveticker mitverfolgen: