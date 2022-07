Liveticker: Thiem trifft im Kitz-Viertelfinale auf Hanfmann

Thiem steht nach Baastad und Gstaad in seinem dritten Viertelfinale in Folge auf der ATP-Tour. Sein heutiger Gegner Yannick Hanfmann hatte nach der krankheitsbedingten Absage von Tallon Griekspoor (NED-6), der einen negativen Coronatest abgab, gegen Lucky Loser Iwan Gachow in drei Sätzen reüssiert. "Ich habe noch nie gegen ihn gespielt. Ich glaube, dass er vor allem in der Höhenlage besser spielt, als sein derzeitiges Ranking." Dennoch müsse er sich auf sich selbst konzentrieren. "Ich muss schauen, dass ich ein bisserl lockerer bin im ganzen Match. Ich freue mich drauf."

Der Liveticker: