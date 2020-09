Liveticker: Thiem kämpft um Einzug ins Viertelfinale

Thiem duelliert sich zum ersten Mal mit dem aufstrebenden Kanadier Felix Auger-Aliassime, der vor seinem Widersacher großen Respekt zeigt: "Dominic ist zu einer Macht geworden", gestand der 20-jährige Shootingstar, der im ATP-Ranking die Nummer 21 ist und zum ersten Mal in der Runde der letzten 16 bei einem Grand-Slam-Turnier steht. "Für mich spricht sicher die Erfahrung", weiß Thiem, der für seinen Kontrahenten nur lobende Worte übrighat. "Ich freue mich, das erste Mal gegen so einen kommenden Superstar zu spielen. Er hat keine wirkliche Schwäche, ist ein unglaublicher Athlet und spielt in New York richtig gut. Ich habe seine ersten drei Matches gesehen", erläuterte Thiem.

Der Liveticker zum Match, präsentiert von tennisnet.com:

