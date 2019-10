Liveticker: Dominic Thiem gegen Jo-Wilfried Tsonga

Lokalmatador Dominic Thiem ist bereit, beim Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle endlich über das Viertelfinale hinauszukommen. Jo-Wilfried Tsonga ist einer der beiden Gegner, an denen er bisher schon einmal in einer Runde der letzten acht hängengeblieben ist, und zwar 2013. Heute soll Thiems Auftakt-Partie gegen den Franzosen nun anders als vor sechs Jahren ausgehen.

Thiem gegen Tsonga noch sieglos

Im Head-to-Head führt Tsonga mit 2:0. „Ich habe schon lang nicht mehr gegen ihn gespielt, das letzte Mal 2016 in Indian Wells. Er hatte verletzungsbedingt eine Schwächephase im Vorjahr und ist jetzt unglaublich zurückgekommen. Vor einigen Wochen hat er das Turnier in Metz gewonnen. Seine ganz großen Stärken haben sich nicht verändert. Ich werde versuchen, seinen Aufschlag und seine Vorhand zu entschärfen.“

