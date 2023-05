Livestream ab 16 Uhr: Dominic Thiem spielt in Mauthausen

Für Matthias Ujvary ist es das Spiel seines noch jungen Tennislebens. Der 18-jährige Burgenländer, der in der Weltrangliste auf Position 1277 aufscheint, hat sich erfolgreich durch die Qualifikation des zweiten SKE Danube Upper Austria Open in Mauthausen gekämpft und bei der Auslosung den ultimativen Jackpot gezogen. Ujvary bekommt es heute nicht vor 16 Uhr auf dem mit mehr als 500 Besuchern restlos ausverkauften Centre Court in der Josef Czerwenka Straße 1 mit keinem Geringeren als einem seiner großen Vorbilder und dem Superstar der Veranstaltung zu tun.

Zum Livestream:

Auf der anderen Seite des Netzes wartet der US-Open-Champion von 2020, Dominic Thiem. „Es ist jetzt schon der größte Erfolg in meiner Karriere. Das wird ein Super-Erlebnis für mich, aber gegen einen anderen hätte ich sicher bessere Chancen“, sagte Ujvary mit hörbarem Respekt vor dem Giganten, der sich auf keinen Selbstläufer bei seiner Premiere im Mühlviertel einstellt. „Meine Leistung muss hundertprozentig passen“, betonte Thiem.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.