Live: Thiem kämpft um drittes Halbfinale in Kitzbühel

Im Kampf um sein drittes Halbfinale in der Gamsstadt nach 2014 (Finale) und 2015 bekommt er es zum dritten Mal mit Andujar zu tun, Thiem hat eine 2:0-Siegesbilanz stehen. Andujar besiegte kurz zuvor den zweifachen deutschen Kitz-Sieger Philipp Kohlschreiber 6:4,6:4. Das Match ist am Donnerstag als 3. Match nach 13.00 Uhr (live ServusTV) angesetzt.

"Ich habe schon zweimal gegen ihn gespielt, allerdings noch nie in der Höhenlage", erinnerte sich Thiem an zwei Begegnungen in Rio de Janeiro (2016: 6:3,6:4, 2018: 4:2 Aufgabe Andujar). "Er hat in Gstaad schon einmal gewonnen. Ich freue mich, morgen habe ich das Publikum voll auf meiner Seite."

