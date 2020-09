Im Livestream: Dominic Thiem kehrt nach Österreich zurück

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dominic Thiem hat in einem an Dramatik nicht zu überbietenden Finale österreichische Sportgeschichte geschrieben. Der Niederösterreicher drehte das Finale gegen den Deutschen Alexander Zverev in New York nach 0:2-Satzrückstand und 3:5-Rückstand in Satz fünf nach 4:01 Std. zum 2:6,4:6,6:4,6:3,7:6(6)-Sieg. 25 Jahre nach Thomas Muster bei den French Open holte sich der 27-Jährige am Sonntag (Ortszeit) als zweiter Österreicher einen Einzel-Grand-Slam-Titel.

Bildergalerie: Die größten Erfolge von Dominic Thiem

