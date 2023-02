LIV Golf League: Es geht um insgesamt 405 Millionen Dollar

Den Auftakt macht das Turnier in Mayakoba an der mexikanischen Riviera Maya. Gespielt wird wie üblich bei der von Saudi-Arabien finanzierten Serie über drei Runden bzw. 54 Löcher. Insgesamt werden bei den 14 geplanten Events heuer 405 Millionen Dollar Preisgeld verteilt. Beim Turnier in Mexiko auf dem El Camaleon Golf-Kurs geht es um 20 Millionen für das Einzel und um fünf Millionen für den Teambewerb. Wiesberger bildet mit dem Nordiren Graeme McDowell, Martin Kaymer aus Deutschland und dem Engländer Richard Bland eine Mannschaft. Der 37-jährige Österreicher hat sich in den vergangenen Wochen mit Turnieren auf der arabischen Halbinsel vorbereitet. "Alles in allem ist mein Spiel in einem guten Zustand", resümierte Wiesberger, der im Vorjahr beim LIV-Finale in Jeddah (Rsa) mit Rang acht sein bestes Resultat erzielt hatte.

LIV Golf gilt aufgrund seiner saudi-arabischen Finanzierung als umstritten. Tour-CEO Greg Norman warb zudem Stars wie Dustin Johnson, der sich im Vorjahr den LIV-Gesamtsieg holte, Bubba Watson, Cameron Smith, Phil Mickelson, Patrick Reed oder Bryson DeChambeau für enorme Summen ab. Die traditionellen Serien PGA und World Tour haben die LIV-Golfer deswegen suspendiert.

Auch Golf-Aushängeschilder wie Tiger Woods oder Rory McIlroy waren nicht gut auf die "abtrünnigen" Kollegen zu sprechen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper