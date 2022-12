Liu Jia fehlte Österreich wegen 3,50-Euro-Zwist

Trotz zweier Siege von Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova unterlag Österreich gestern in Linz-Lissfeld Serbien in der EM-Qualifikation 2:3. Bereits heute gibt es die Gelegenheit zur Revanche, wenn es wieder im Sportpark Lissfeld (17 Uhr live in ORF Sport+) zum zweiten Aufeinandertreffen der Teams kommt. Überraschend nur als zuschauendes Teammitglied mit dabei war gestern Liu Jia.