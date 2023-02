Liu Jia fehlt Österreich erneut

Um aus eigener Kraft die Qualifikation für die Team-EM-Endrunde im September in Malmö zu schaffen, müssen Österreichs Tischtennis-Damen am Donnerstag in Stockerau Luxemburg (20.15 Uhr live in ORF Sport Plus) schlagen. Die Auswahl von Trainer Zsolt Harczi wird dabei allerdings nicht auf Liu Jia bauen können. Die Ex-Europameisterin hat sich vor eineinhalb Wochen das Innenband im Knie überdehnt. "Ich kann mich nicht bewegen", sagt die 40-Jährige, die trotz des Endes ihrer Einzelkarriere nach wie