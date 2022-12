Liu Jia, der "Edeljoker"

Liu Jia steht zu ihrem Wort und Österreichs Tischtennis-Nationalteam als "Edeljoker" in den beiden Qualifikationsspielen für die Team-EM 2023 in Malmö gegen Serbien am Donnerstag und Freitag (jeweils 17 Uhr, ORF Sport+) im Linzer Sportpark Lissfeld zur Verfügung. "Ich kann halt einfach nicht Nein sagen", sagte Ex-Europameisterin Liu Jia, die ihre Karriere eigentlich im April mit dem 22. Meistertitel in Diensten von Froschberg beendet hatte. "Ich bin so dankbar dafür, was mir dieses Land gegeben hat. Also möchte ich mich erkenntlich zeigen", erläuterte die 40-jährige sechsmalige Olympiateilnehmerin.

Die von der amtierenden Europameisterin Sofia Polcanova angeführte Equipe ist beim Heimspiel-Doppel klar zu favorisieren, mit zwei Siegen könnten die EM-Fünften von 2021 zumindest den zweiten Gruppenplatz fixieren und ein Endrundenticket lösen. "Es wird wie immer auf Polcanova ankommen. Wir sind auch sehr froh, dass uns Liu Jia bei der EM-Mission unterstützt", sagte ÖTV-Sportdirektor Stefan Fegerl. Im ÖTTV-Team sind auch Karoline Mischek, Amelie Solja und Liu Yuan vertreten.

