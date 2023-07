Litzlberg steht unter Strom: Beach-Party mit hoher Promidichte

LITZLBERG. "That’s the way, aha aha, I like it." Wenn es um musikalische Untermalung eines Beachvolleyball-Events geht, dann sind KC & The Sunshine Band in der Playlist ganz oben angesiedelt. So auch im Strandbad Litzlberg, wo von Donnerstag (14 Uhr, Qualifikation) bis Sonntag (11 Uhr, Finalspiele) das größte nationale Turnier über die Bühne gehen wird. Ein feiner Vorgeschmack auf die Europameisterschaft auf der Wiener Donauinsel (2. bis 6. August).