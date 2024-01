Littler gehört die Zukunft, Humphries die Gegenwart

Von vier auf rund 700.000 Instagram-Follower binnen drei Wochen: Shootingstar Luke Littler avancierte in Windeseile zum größten Influencer der Darts-Szene. Der 16-Jährige, der deutlich älter aussieht, aber laut der auf "X" veröffentlichten Geburtsurkunde tatsächlich so jung ist, hat die Herzen im Sturm erobert, wenngleich die Krönung ausblieb.

Littlers englischer Landsmann Luke Humphries (28), die neue Nummer eins der Welt, drehte im Finale vor 3000 begeisterten Fans im Alexandra Palace zu London nach 2:4-Rückstand auf und sicherte sich mit einem 7:4-Sieg seinen ersten WM-Titel und ein Preisgeld in der Höhe von 500.000 Pfund (umgerechnet 575.000 Euro). Sein Kontrahent darf sich mit 200.000 Pfund (230.000 Euro) und einem Vorstoß im Ranking von Position 164 auf 31 trösten.

Für Youngster Luke Littler (16) blieb der kleine Pokal. Bild: dpa

Doch selbst der aktuelle Dominator der Szene, Humphries, der zuvor den World Grand Prix, den Grand Slam of Darts sowie die Players Championship Finals gewonnen hat, weiß, dass Littler – er bekam sogar Post von David Beckham – nicht aufzuhalten ist: "Ich musste das jetzt schaffen, denn dieser junge Mann wird die Szene in den kommenden Jahren dominieren", sagte "Cool Hand Luke" anerkennend.

Die beiden Protagonisten duellierten sich bereits einmal vor vier Jahren im "Nirvana", in einem Pub-Match ging es um verhältnismäßig läppische 250 Pfund. Littler, den sie "The Nuke" ("die Atombombe") rufen, war zwölf, Humphries übergewichtig und von Panikattacken gequält. Er sollte seine Ernährung in der Folge radikal umstellen und kräftig an Gewicht verlieren. "Das half mir", erzählte der Champion.

Nicht nur er genoss das Rampenlicht beim Showdown, sondern auch Kult-Referee Russ Bray (66), der seinen Abschied nahm.

