Linzer wollen den EM-Helden entzaubern

Mit seinen Paraden bei der Heim-EM verzückte Thomas Eichberger nicht nur Handball-Österreich, sondern schrieb sich auch in die Notizbücher diverser Spielervermittler. Das ging so weit, dass sich ein Agent sogar in der Halbzeitpause des Spiels gegen Nordmazedonien beim Grazer Klubmanager Michael Schweighofer meldete, um ihm bereits Ersatz für den kaum zu haltenden 26-Jährigen anzubieten.

Den Auslandstransfer hat Eichberger allerdings bis Sommer aufgeschoben, wird zum Frühjahrsauftakt in der heimischen Liga am Samstag in Linz somit das Tor seiner HSG Graz hüten. "Bei der EM war Eichberger in einem unglaublichen Flow", sagt Uwe Schneider anerkennend. Der Sportdirektor des HC Linz AG hofft, dass sich dieser Lauf außerhalb der Wiener Stadthalle nicht fortsetzt.

Dominik Ascherbauer schlägt in eine ähnliche Kerbe, will den gegnerischen Torhüter tunlichst nicht starkreden. "Es hängt viel von der Tagesverfassung ab. Ich erinnere mich, wie er im Grunddurchgang gegen uns nur zwei, drei Bälle gehalten hat", so der Kapitän, für den das Spiel nach seinem Eingriff am Knie noch zu früh kommt. Schneider spricht von einer richtungsweisenden Partie, handelt es sich bei Graz doch um einen direkten Konkurrenten um den dritten Platz in der Liga-Qualifikationsrunde, der von der Linzer Vereinsführung als Ziel ausgegeben wurde. Mit diesem würde man sich die Abstiegssorgen ersparen. "Das will ich mir nicht mehr antun", erinnert sich Ascherbauer reumütig an die Vorsaison.

EM-Euphorie ausnutzen

Die von der EM ausgelöste Handball-Euphorie wollen die Linzer Verantwortlichen ausnutzen. "Wir hoffen, dass nun die eine oder andere Tür bei Sponsoren etwas leichter aufgeht", sagt Schneider. Zudem startete der Klub eine Offensive im Nachwuchs. Rund 40 Schulen im Linzer Süden wolle man in nächster Zeit abklappern. Schnupperstunden oder längere Kooperationen sind angedacht. Der vom Landesverband neu geschaffene Linz AG Volksschul-Cup soll die Attraktivität steigern.

Die Offensive gilt als Antwort auf die über die vergangenen Jahrzehnte drastisch gesunkene Zahl an Handball-Spielern und -Vereinen. HC-Linz-Präsident Bernhard Ditachmair zählt nur noch sechs "aktive Klubs". Für seinen Verein erhofft er sich von den Bemühungen langfristig einiges. Und auf kurze Sicht? "Dass wir bei der Vereins-Weihnachtsfeier bald nicht mehr 150, sondern 200 Kinder beschenken können."

Artikel von Reinhold Pühringer Redakteur Sport r.puehringer@nachrichten.at