Linzer Turnier wird zum TV-Spektakel

Dem morgen mit der Qualifikation beginnenden 30. Upper Austria Ladies, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, aber medial aufwendig inszeniert wird, steht nichts mehr im Weg. Der schmucke graue Centre Court in der TipsArena ist aufgebaut, die ersten Spielerinnen haben die "Blase" im Courtyard-Hotel bezogen. Nur zu Trainingszwecken (in der Froschberg-Halle) und während des Turniereinsatzes dürfen die Tennis-Asse ihr Quartier verlassen. Das gilt auch für Österreichs Nummer eins, Barbara Haas, die zwei Kilometer entfernt zu Hause ist. Die Weitgereisten werden von Porsche – einem der Premiumpartner – vom Flughafen in Schwechat abgeholt. Sehr nobel.

"Ein wichtiges Signal"

"Trotz der schwierigen Umstände sind wir unglaublich happy, dass wir in diesem Jahr noch Matches bestreiten dürfen. Denn für die Wettkämpfe trainieren wir ja hart", sagte Haas, die 24-jährige Weltranglisten-146., die nach überstandener Handgelenksverletzung wieder topfit ist. "Ich liebe es, in Linz zu spielen. Mein größter Moment hier war sicher der Einzug ins Doppel-Finale 2019", blickt Haas zurück.

Im Einzel wartet die Lokalmatadorin noch auf einen Sieg, vielleicht klappt es am Mittwochnachmittag. Dann wird die Oberösterreicherin ihr Erstrundenmatch – live auf ORF Sport+ und Eurosport – bestreiten.

Das Event steht in der Auslage und wird in 100 Länder übertragen. Nicht nur deshalb haben Turnierdirektorin Sandra Reichel, Sportlandesrat Markus Achleitner sowie Vertreter von Bund und Stadt alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Spitzentennis zu ermöglichen. Vor rund einer Woche war die Durchführung der Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie noch höchst fraglich gewesen. "Es ist ein wichtiges Signal, dass Sportevents unter diesen Herausforderungen möglich sind. Die Tennis-Welt schaut auf Linz", sagte Achleitner.

"Geht nicht, gibt’s nicht" lautet das Lebensmotto von Sandra Reichel, die mit einer Innovation aufwartet. Heuer gibt es in Linz keine Linienrichter, sondern das rund 50.000 Euro teure "Hawk Eye Live"-System, das sich bewährt hat. "Ich hatte das schon bei den US Open und find’s cool. Es vereinfacht alles", erläuterte Haas.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at