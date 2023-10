Europacup: Warum der HC Linz AG die Nacht zum Tag machte

Zeitig um drei Uhr in der Früh begann die Europacup-Reise für die Handballer des HC Linz AG, die den heimischen Vize-Meister mit dem Flieger von Wien zur griechischen Hafenstadt Thessaloniki an der Ägäis führte. Ausgeschlafen muss man sich dort spätestens morgen Abend zeigen, will man in die dritte Runde des internationalen Bewerbes einziehen.