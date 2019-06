Linz wird zum Mehrkampf-Hotspot

Beachtlich: Ivona Dadic und Verena Preiner sind beim Siebenkampf-Weltcup in Ratingen (D) am Wochenende als Nummer eins und drei gesetzt. "Im Siebenkampf schaut die Welt auf Oberösterreich", sagt Roland Werthner. Damit das so bleibt, bekommen er sowie sein Bruder Georg und Landestrainer Wolfgang Adler die sportliche Leitung des in Linz neu installierten Mehrkampf-Kompetenzzentrums übertragen. "Ziel ist ein durchgängiges System von der Talentsichtung bis in die Weltspitze", sagt Sportlandesrat Markus Achleitner. 100.000 Euro werden jährlich investiert. Um internationale Star-Coaches nach Linz zu locken, konnte der Tscheche Zdenek Lubensky gewonnen werden, der schon mit Roman Sebrle arbeitete.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.