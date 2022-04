Linz tankte Selbstvertrauen für das Cup-Viertelfinale

Der 32:29 (15:15)-Heimsieg des HC Linz AG am Samstag über Ex-Handballmeister Krems sendete, bevor die ersten vier der Tabelle ihre Viertelfinalgegner aus den Rängen fünf bis acht wählen, eine deutliche Botschaft aus: Der HC Linz (6.) macht euch das Leben schwer. "Die Mannschaft, jeder Einzelne, hat richtig gut gespielt. Wir waren die bessere Mannschaft", gratulierte Sportchef Klemens Kainmüller.

Zwar gaben auf Torjägerseite mit Lucijan Fizuleto (zehn Treffer) und Tobias Cvetko (neun) beim HC die üblichen Verdächtigen den Ton an, zum Mann des Spiels wurde allerdings David Zwicklhuber gekürt. Der 21-Jährige, der hinter Markus Bokesch eigentlich die Nummer zwei im Linzer Tor ist, avancierte gegen Krems mit 13 Paraden zum Matchwinner. "Es war unglaublich, die Jungs haben eine super Abwehr gespielt, jeder hat 120 Prozent gegeben", reichte der Heeressportler das Lob artig an seine Kollegen weiter.

Hermann feierte Comeback

Zu jenen Kollegen zählte am Samstag endlich wieder Max Hermann, der knapp sieben Monate nach einer Operation an der Ferse ein Comeback feierte. "Ich war richtig nervös, das hat man mir wahrscheinlich auch angesehen", sagte der 30-Jährige schmunzelnd nach seinem ersten Spiel in der runderneuerten Heimhalle in Linz-Kleinmünchen. Es sei ungewohnt gewesen, so lange zu fehlen.

Die Rückkehr des Kapitäns kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, steht doch am Mittwoch das Cup-Viertelfinale zu Hause gegen Bregenz (19 Uhr) auf dem Programm, das klubintern zum "Spiel des Jahres" stilisiert wird. Gelingt der Einzug in das Final Four, bewerben sich die Linzer erstmals um dessen Austragung. "Wir wollen ins Final Four", sagte Zwicklhuber. Zwar ist der Liga-Dritte aus Vorarlberg Favorit, der junge Torhüter sieht das aber etwas anders: "Das ist mein Lieblingsgegner, weil ich gegen sie schon öfters gut gespielt habe." Und eine starke Tormannleistung wird es für eine Überraschung wohl brauchen.