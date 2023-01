Linz-Steg und der Wunsch nach einem Final Four

Das ist zwar ganz nach dem Geschmack von Andreas Andretsch, beim Klub-Manager schwingt allerdings ein wenig Wehmut mit. "Wir hätten gerne wieder ein Cup-Final-Four", hat Andretsch das Event, das vor zwei Jahren zum bisher letzten Mal stattfand, gefallen. Seither hatte es jedoch keinen Bewerber mehr gegeben. Das liege mitunter daran, so Andretsch, dass die Final-Four-Vergabe wegen des dichten Zeitplans bereits vor dem Viertelfinale erfolgt: "Du bewirbst dich aber nur für die Ausrichtung, wenn du dir einigermaßen sicher bist, dass du auch dabei bist." Das soll Thema bei der nächstwöchigen Ligasitzung werden. Andretsch gibt zu verstehen, dass für Steg spätestens seit dem Umzug in die Halle in Linz-Kleinmünchen die Ausrichtung eines Final Four durchaus reizvoll sei.

In das heutige Halbfinale geht der Liga-Tabellenführer aus Linz gegen den Sechsten als klarer Favorit. Beim 3:0 zuletzt gegen Purgstall, dem ersten Spiel im neuen Jahr, konnte Trainer Facundo Morando sogar den gesamten Kader durchtauschen.

