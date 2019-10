Linz-Steg drehte das Spitzenspiel

Nach dem Verlust des ersten Satzes drehten die Gastgeberinnen die Partie und feierten schließlich einen 3:1 (19:25, 25:20, 25:18, 25:15)-Sieg. Gestern fixierten die Linzerinnen durch ein 3:0 auswärts gegen Bisamberg/Hollabrunn auch noch den Einzug in das Cup-Viertelfinale. Mit diesem Erfolg feierte Linz-Steg ein besonderes Jubiläum – ein Jahr ohne Niederlage. Die SG Perg/Schwertberg verlor in der Bundesliga in Innsbruck 1:3.

