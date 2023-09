Linz-Siegerinnen im Duell um den US-Open-Titel

In der Siegerinnen-Liste der US Open wird ein weiterer Name auftauchen, der schon Platz auf der Ehrentafel des Upper Austria Ladies gefunden hat. Heute (22 Uhr, SRF zwei) geht in der größten Tennis-Arena der Welt, dem mit 24.000 Besuchern restlos ausverkauften Arthur Ashe Stadium in New York, das Finale zwischen den ehemaligen Linz-Triumphatorinnen Aryna Sabalenka (Blr), die unabhängig vom Ausgang Nummer eins der Welt werden wird, und Lokalmatadorin Coco Gauff (USA) über die Bühne.