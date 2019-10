Linz serviert Unterhaltung: Die "Golden Girls" sind in der Stadt

Einer der Höhepunkte ist die Players Party, die stets ein originelles Motto liefert. Ein Jahr nach der Römerzeit wurde die "Golden Ladies Night" ausgerufen.

Nahezu alle Asse – angefangen von der Weltranglistenzehnten Belinda Bencic (Sui) über Dominic Thiems Herzdame Kiki Mladenovic und US-Senkrechtstarterin Coco Gauff bis hin zur rot-weiß-roten Hoffnungsträgerin Barbara Haas – folgten dem Ruf des "Anton" im Musiktheater. Dass die "Golden Girls" eine blendende Figur abgaben, stand außer Frage. Das sah auch Landeshauptmann Thomas Stelzer so. Linz ist zwar gemessen an der Dotation (250.000 US-Dollar) keine Riesen-Nummer auf der WTA-Tour, das Upper Austria Ladies schafft es aber jahrein, jahraus, einen bleibenden Eindruck bei den Spielerinnen zu hinterlassen.

Video: Upper Austria Ladies Linz 2019 - Players Party

"Alle geben sich so viel Mühe, das ist cool. Linz ist viel persönlicher als die größeren Turniere", zeigt sich Bencic trotz ihrer Auftaktniederlage gegen Anna-Lena Friedsam (D) begeistert. Auch Mladenovic genießt das Flair: "Es fühlt sich toll an, wieder hier zu sein." Ob sie oder andere Spielerinnen das Angebot eines Selbstverteidigungskurses in Anspruch nehmen, ist nicht überliefert.

Die eine oder andere wurde gestern beim gemeinsamen Linzer-Torte-Backen in der Konditorei Jindrak zur Naschkatze, heute können die Tennis-Größen bei der Porsche Challenge auf dem Parkplatz vor der TipsArena Gas geben. Lokalmatadorin Haas wird diesen Termin sausen lassen, die 23-Jährige aus Weyer hat gegen 16 Uhr auf dem Centre Court ihren großen Auftritt gegen die Triumphatorin von 2015, Anastasia Pawljutschenkowa (Rus). An Unterstützung mangelt es Haas nicht. Zu Familie, Freunden und Fans gesellen sich Oberösterreichs Bürgermeister, die von Reichel eingeladen wurden.

Am Samstag werden der ehemalige Weltranglistenerste Mats Wilander und Judy Murray, die Mama von Olympiasieger Andy, das Turnier bereichern. Den Final-Sonntag eröffnen die Poxrucker Sisters.

Linz hat viel mehr als "nur" Tennis anzubieten. (alex)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.