Linz-Manager: "Wir sind kein Trainerfriedhof"

Bei den Handballern des HC Linz AG spitzt sich die Lage zu. Vor dem morgigen Auswärtsspiel in Bregenz liegt der siebenfache Meister nach acht sieglosen Runde mit nur einem mageren Pünktchen am Tabellenende. Als "erschreckend" bezeichnete Manager Uwe Schneider gar die Leistungen gegen Ferlach (28:33) und Bärnbach/Köflach (26:33), weshalb mit Milan Vunjak prompt ein neuer Cheftrainer geholt wurde. Der Slowene, der Slavko Krnjajac ablöste, ist der bereits fünfte Coach beim HC in den vergangenen fünf Jahren (siehe die Trainer-Historie anbei). "Wir sind dennoch kein Trainerfriedhof", sagt Schneider und verweist auf unterschiedliche Abgangsursachen. War bei Nermin Adzamija etwa eine berufliche Veränderung der Anlass gewesen, hatte Zoltan Cordas seinen Rücktritt im Februar des Vorjahres selbst an den Klub herangetragen.

So oder so würde sich auch Schneider mehr Kontinuität auf der Trainerposition wünschen: "Das in den letzten Jahren war nicht immer nachhaltig." Die eigene Klub-Philosophie konnte zuletzt nur bedingt verfolgt werden. "Wir wollen, dass Linzer tragende Rollen übernehmen und Spieler für das Nationalteam produzieren", fasst Schneider zusammen. Mit Dominik Ascherbauer, Thomas Bokesch oder dem ebenfalls beim HC ausgebildeten Max Hermann verfüge man zwar über ein tragendes Linzer Gerüst, doch das sei nur ein Anfang. Schneider: "Es soll nicht sein, dass mit Alex Hermann derzeit nur ein Linzer im Nationalteam steht."

Hermann dürfte ausfallen

Angesichts des bisherigen Saisonverlaufs verkommt das ambitionierte Linzer Langzeitziel aber wieder zur Randnotiz. Punkte holen und da unten rauskommen, lautet die Devise.

Der Neue, Milan Vunjak, weiß, was es geschlagen hat. Der 49-Jährige, der mit Bruck und Bärnbach abstiegskampferprobt ist, versucht sich vor dem Bregenz-Match als Psychologe. "Wir müssen die Verunsicherung aus den Köpfen bekommen", hofft er auf ein Erfolgserlebnis. Die Chancen darauf dürften noch ein wenig weiter sinken, da neben dem Langzeitverletzten Markus Gschwandtner aller Voraussicht nach auch Max Hermann angeschlagen ausfällt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Reinhold Pühringer Redakteur Sport r.puehringer@nachrichten.at