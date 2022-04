Linz greift nach einem Weltrekord

Die Stadt Linz wird von morgen bis einschließlich 3. Mai zur größten Bühne für Tischtennis-Nachwuchsspieler. Los geht’s mit den 21. Raiffeisen Youth Championships, bei denen bis Ostermontag nicht weniger als 4000 Matches in der Tips-Arena über die Bühne gehen werden. Mit dabei sind 20 rot-weiß-rote Talente, darunter die Freistädter Geschwister Michelle und Andre Kases, die bei den nationalen U19-Meisterschaften triumphierten.

"Es wird ein Frühling voller Höhepunkte", sagte Initiator Günther Renner von Linz AG Froschberg und blickt bereits auf das erste WTT Youth Contender (27. April bis 3. Mai) – ebenfalls in der Tips-Arena. Wenn alle angekündigten Protagonisten erscheinen, wird Oberösterreich einen Weltrekord für Tischtennis-Nachwuchs-Events aufstellen. 363 Athleten aus 43 Nationen und von fünf Kontinenten stehen auf der Nennliste, 3500 Nächtigungen sind zu erwarten. Nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus touristischer Sicht macht sich jenes Turnier, das von der Linzer Vizebürgermeisterin Karin Hörzing und Landessportdirektor Gerhard Rumetshofer tatkräftig unterstützt wird, absolut bezahlt.

Im Fokus steht das angebliche Wunderkind Sora Matsushima. Der 14-jährige Japaner, der im aktuellen U15-Ranking die Nummer zwei ist, trat schon mit elf bei einem World-Tour-Event der "Großen" an. Matsushima will in die Fußstapfen seines Landsmannes Tomokazu Harimoto treten, der 18-jährig auf Platz fünf der Weltrangliste (allgemeine Klasse) vorgestoßen ist.