Linz freut sich auf zwei Superstars

Vorhang auf für das Upper Austria Ladies Linz 2021, das wie schon die Jubiläumsausgabe im Vorjahr – die 30. – unter erhöhten Corona-Sicherheitsvorkehrungen in der Linzer TipsArena über die Bühne gehen wird.

Turnierdirektorin Sandra Reichel und ihr Vater Peter-Michael Reichel, Europas höchstrangiger Funktionär im WTA Director’s Board, dem Gremium der Tennisspielerinnen-Vereinigung, ließen ihre Kontakte spielen und engagierten zwei absolute Topstars der Szene für das am Samstag beginnende Event.

Emma Raducanu ist in aller Munde, seit sie am 11. September dieses Jahres im zarten Alter von 18 sensationell als Qualifikantin die US Open gewann. Die Britin hat nicht nur in ihrer Heimat die Herzen im Sturm erobert, die Weltranglisten-22. ist aktuell Everybody’s Darling.

"Jeder will ein Stück von ihr", weiß die Linzer Turnierbotschafterin und Eurosport-Moderatorin Barbara Schett, die den Hype um Emma hautnah in London miterlebt hat.

Noch eine Spur erfolgreicher, aber bereits im Herbst ihrer Karriere, ist Simona Halep, die zwei Grand-Slam-Titel – Paris 2018 und Wimbledon 2019 – erobert hat. Die Rumänin genießt höchste Popularitätswerte, auch unter ihren Rivalinnen. Dreimal in Folge (von 2017 bis 2019) wurde die 30-Jährige, die bereits 38 Millionen Dollar an Preisgeld erspielt hat, zur beliebtesten Spielerin auf der Tour gewählt.

Halep schlägt erstmals seit 2012 in Linz auf, sie verlängert die feine Liste ehemaliger Weltranglistenerster, die den Weg nach Oberösterreich gefunden haben – von Lindsay Davenport über Justine Henin, Maria Scharapowa, Ana Ivanovic, Angelique Kerber bis hin zu Serena Williams. Wegen seines familiären Flairs hat sich das verhältnismäßig kleine Turnier einen enormen Stellenwert im Tennis-Zirkus erarbeitet. Auch das Niveau wird Schritt halten können.

Karten (ab 20 Euro) unter oeticket.com oder telefonisch über die Tickethotline 0900/94 96 096 (täglich 10 bis 19 Uhr)