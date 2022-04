Linz AG Froschberg zum 22. Mal Tischtennis-Meister

ÖTTV-Legende Liu Jia und Co. behielten am Samstag im Bundesliga-Endspiel gegen Villach mit 4:0 die Oberhand und triumphierten damit zum siebenten Mal in Folge. Liu spielte gegen Ivana Malobabic ihre letzte Bundesliga-Partie und verabschiedete sich standesgemäß mit einem 3:0-Sieg aus dem österreichischen Oberhaus. Die 40-jährige Ex-Europameisterin wird ab sofort als Trainerin tätig sein.

Für die weiteren Punkte sorgten Sofia Polcanova und Suthasini Sawettabut im Einzel sowie gemeinsam im Doppel.