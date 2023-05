Linz-AG-Damen und Mauthausens Herren gehen auf Titeljagd

Am Samstag (11 Uhr) erfolgt der erste Aufschlag zur Tennis-Bundesliga-Saison 2023, die mit win2day einen neuen Presenting-Sponsor hat und via Sportpass auf www.oetv.at live übertragen wird. Oberösterreich ist mit vier Vereinen im Oberhaus vertreten – allen voran das Linz AG Team OÖ, das zuletzt dreimal in Folge den Titel bei den Damen erobert hat und auch heuer eine starke Equipe ins Rennen schickt.

Zu den Lokalmatadorinnen Barbara Haas, Melanie Klaffner und Janina Toljan gesellen sich – angeführt von der Polin Weronika Falkowska (Nr. 262 der Welt im Einzel, Nr. 90 im Doppel) – sechs Legionärinnen, die abwechselnd und je nach Verfügbarkeit zum Einsatz kommen werden.

Auch den UTC Fischer Ried, der Österreichs Nummer zwei, Sinja Kraus, in seinen Reihen hat, muss man auf dem Zettel haben. Die 21-jährige Wienerin erreichte zuletzt beim Challenger in Wiesbaden das Semifinale und mit Platz 151 im WTA-Ranking ihr bisheriges Karriere-Hoch. Die Formkurve zeigt steil nach oben.

Bei den Herren hat die Union Stein&Co Mauthausen die knappste Finalniederlage in der Liga-Geschichte weggesteckt, nach dem 4:5 gegen Irdning im Herbst 2022 mit vier vergebenen Championship-Bällen im alles entscheidenden Doppel stehen die Zeichen auf Angriff. "Natürlich hat das i-Tüpfelchen gefehlt, aber dieses Duell war Riesenwerbung für das Tennis. Daran wollen wir anknüpfen", sagte Mannschaftsführer Hannes Pühringer, dessen Auswahl vom starken Ungarn Marton Fucsovics (ATP-Nr. 92) angeführt wird.

Irdning baut erneut auf geballte rot-weiß-rote Power mit Sebastian Ofner, Filip Misolic, Dennis Novak, Lucas Miedler, den Melzer-Brüdern und Joel Schwärzler.

Beim UTC Casa Moda Steyr ist der Argentinier Nicolas Kicker (ATP-Nr. 204) die Nummer eins – gefolgt vom Ukrainer Vitaliy Sachko (Nr. 282) und dem Tschechen Michael Vrbensky (Nr. 351). Das Erreichen des Final-4 scheint nicht unrealistisch zu sein.

In der 2. Bundesliga sind mit dem UTC Scherb Rainbach und ATSV Steyr Tennis zwei oberösterreichische Klubs bei den Damen am Ball, bei den Herren ist der ÖTB TV Urfahr mit von der Partie.

1. Bundesliga, Damen, Gruppe A: Linz AG Team OÖ (Titelverteidiger), Weigelsdorf, Bludenz, Dornbirn, Klosterneuburg. Samstag, 11 Uhr: Bludenz – Linz. Gruppe B: UTC Fischer Ried, Grazer Park Club, Kufstein, Schwaz, KLC. 18. Mai, 11 Uhr: Kufstein – Ried. Herren, Gruppe A: Irdning (Titelverteidiger), WAC, Seebenstein, Schwaz, Anif. Gruppe B: Union Stein&Co Mauthausen, UTC Casa Moda Steyr, Hartberg, Harland, Radstadt. Samstag, 11 Uhr: Hartberg – Mauthausen, Harland – Steyr.

