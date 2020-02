Limbacher will „weiter kämpfen“

Kreuzbandriss, Innenbandeinriss sowie Schäden am Innen- und Außenmeniskus im linken Knie - die Diagnose nach ihrem Sturz beim Weltcup in Megeve vor eineinhalb Wochen war erschütternd. Die 30-Jährige ist bereits im Sanatorium Hochrum operiert worden. Nun ließ sie auf Facebook verlauten, dass Aufgeben für sie keine Option ist.

„Mein Drehbuch stellt mich vor eine weitere Herausforderung….wie schon 2013 hat es mich auch jetzt wieder in Megeve durch eine Knieverletzung ziemlich weit zurück geworfen… alles hab ich sicher nicht selbst in der Hand, aber ich werde dafür kämpfen mein Drehbuch so weiter zu gestalten wie ich es will…viele wissen nicht wie gut ich mich körperlich und skitechnisch vor der Saison fühlte, und wie sehr der erste Rückschlag im Dezember an mir zerrte. viele wissen nicht was ich die letzten 2 Monate aus mir raus holte, nur weil ich zurück ins Gate wollte…. und viele wissen nicht was dieser weitere Rückschlag für mich bedeutet….Ich weiß es…. und ich weiß auch dass die Leidenschaft siegen wird!! phuuu… ganz schön schnulzig, aber so schauz aus … OP lief gut.. geht schon wieder steil bergauf …eure Limbee “

Die Weltmeisterin von 2015 hatte sich bereits im März 2016 einen Kreuzbandriss und weitere Verletzungen im rechten Knie zugezogen, im Jänner 2017 folgte ein Kreuzbandriss im linken Bein, das nun neuerlich betroffen ist.