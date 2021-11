Levenko verpasst die WM, weil er nicht geimpft ist

Acht Aktive hätte Österreichs Aufgebot für die heute in Houston beginnende Tischtennis-WM zählen sollen, "da die USA die problemlose Einreise aber nur für geimpfte Personen sicher garantieren konnten, mussten Andreas Levenko und Amelie Solja zu Hause bleiben", hieß es vonseiten des Österreichischen Verbandes (ÖTTV). Nicht einmal drei Monate bevor in Österreich ohnehin eine Corona-Impfpflicht in Kraft tritt, wegen fehlender Impfungen eines der Saisonhighlights zu verpassen, ist bitter für den 23-Jährigen. "Das ist nicht erfreulich", sagt Bernhard Humer, Präsident von Levenkos Bundesliga-Klub Felbermayr Wels. "Er hat eine Gelegenheit vertan, in Houston Matchpraxis gegen Weltklassegegner zu sammeln", weiß der Vereins-Chef, was es für eine Entwicklung zu einem Top-Spieler braucht. Derzeit wird Levenko an 139. Stelle der Weltrangliste geführt. Viel weiter vorne, nämlich an 18., liegt Sofia Polcanova, die es mit der Rumänin Adina Diaconu zu tun bekommt. Zwei ihrer Froschberg-Kolleginnen, Karoline Mischek und Suthasini Sawettabut (Tha), treffen gleich zum Auftakt aufeinander. Österreichs Herren werden von den Routiniers Robert Gardos und Daniel Habesohn angeführt. Dazu kommen David Serdaroglu und Alexander Chen (nur im Doppel).