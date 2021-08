Letzter gemeinsamer Auftritt bei der Heim-EM

"Was wir erreicht haben, ist schon sensationell", sagte der 41-jährige Kirchdorfer Doppler: "WM- und EM-Medaille, zweimal Olympia, drei Medaillen bei Grand Slams – da haben wir als kleines Österreich nicht viel anbrennen lassen und ein Ausrufezeichen hinterlassen." Der emotionalste Moment war zweifelsohne der Vize-Weltmeistertitel 2017 im "Hexenkessel" auf der Donauinsel.

Der 39-jährige Horst gab zu, dass es gegen die jungen Athleten zunehmend schwieriger werde, erfolgreich zu sein. Das muss aber nicht automatisch bedeuten, dass die beiden nach Wien ihre (internationale) Karriere beenden. "Das ist nicht richtig", dementierte Doppler entsprechende Gerüchte.

"Es gibt einige Optionen." Für den Oberösterreicher kommt trotzdem die Familie an erster Stelle. "Das ist die Schattenseite des Profisports. Ich habe jahrelang jene vernachlässigt, die am allerwichtigsten in meinem Leben sind. Das hat jetzt ein Ende", sprach Doppler Klartext.