Letzte Runde: Der Krimi im Faustball spitzt sich zu

Vor der letzten Runde des Grunddurchgangs in der 1. Faustball-Bundesliga herrscht Hochspannung. Wer qualifiziert sich bei den Herren am Sonntag (14 Uhr) neben dem FBC Urfahr für das Feld-Final-3 am 1./2. Juli in Arnreit? Vier Klubs kommen für zwei Tickets in Frage: Titelverteidiger Vöcklabruck, Grieskirchen/Pötting, Freistadt und Froschberg. Taktieren ist praktisch unmöglich, die Schlüsselspiele sind gleichzeitig angesetzt. "Ohne Fleiß kein Preis. Wir werden kämpfen müssen, aber dafür sind wir bereit", sagte Freistadt-Angreifer Jean Andrioli vor dem Gastspiel in Vöcklabruck, wo ein Sieg her muss. Selbstbewusster Nachsatz: "Ein Final-3 ohne Freistadt ist kein Final-3." Grieskirchen/Pötting ist auf einen Erfolg über Urfahr angewiesen, Froschberg muss in Enns gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen.

Auch im Tabellenkeller ist die Situation angespannt. Der Sieger des Duells Kremsmünster gegen Höhnhart (Sonntag, 11 Uhr) bleibt oben. Bei den Gastgebern ist Routinier Stefan Winterleitner nach der Geburt seiner Tochter Mona einsatzbereit und hochmotiviert.

Bei den Damen sind Meister Nußbach und Urfahr für das Final-3 gesetzt, dahinter matchen sich heute (11 Uhr) Laakirchen, Freistadt und Seekirchen um das letzte Ticket.

