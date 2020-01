Letzte Justierungen für die Heim-EM

Tschechien (am Freitag), Ukraine (Sonntag) und Nordmazedonien (Dienstag) heißen die Gegner von Österreichs Handball-Herren bei der gemeinsam mit Norwegen und Schweden ausgetragenen Heim-EM. "Es ist eine sehr gefährliche Gruppe", prognostizierte ÖHB-Teamchef Ales Pajovic. Damit meinte der slowenische Chefstratege, dass jeder jeden schlagen könne. Vom Gruppensieg bis hin zum letzten Platz sei somit alles möglich. Dass die Top Zwei und der damit verbundene Aufstieg in die ebenfalls in Wien ausgetragene Hauptrundengruppe "ganz klar" das Ziel sind, daran ließ der 41-Jährige keine Zweifel aufkommen.

Duo aus dem Kader gestrichen

Mit der im Test gegen Deutschland (28:32) gezeigten Leistung war Pajovic zufrieden: "Wenn wir so auftreten, müssen wir uns nicht fürchten." Ein Spiel, das allerdings auch die ÖHB-Schwächen offenbarte. "Wenn ich mir ansehe, dass wir elf und sie sechs Fehler gemacht haben, dann sieht man den Unterschied", sprach Kapitän Nikola Bilyk technische Unkonzentriertheiten an. Der 23-jährige, beim deutschen Spitzenklub Kiel engagierte ÖHB-Star sah vor allem in der Verteidigung noch Luft nach oben: "Wir müssen in der Deckung mehr in Bewegung bleiben, dann bin ich optimistisch, dass es gegen Tschechien gut laufen wird."

Pajovic legte sich gestern auf den finalen 16-Mann-Kader für die EM fest. Neben Westwiens Linksaußen Julian Pratschner bedeutete das für den Grazer Rückraumspieler Daniel Dicker das EM-Aus. Anstelle von Letzterem erhielt der 19-jährige Teamneuling Lukas Hutecek den Vorzug. "Er macht seine Sache sehr gut", lobte Pajovic. Der Linzer Antonio Juric war bereits einer früheren Kaderreduktion zum Opfer gefallen.

Ein Erfolgsfaktor für Rot-Weiß-Rot soll wie bereits bei der bisher letzten Heim-EM 2010 (Platz neun) das Publikum werden. Die ÖHB-Verantwortlichen hoffen in den drei Vorrundenspielen auf eine mit knapp 10.000 Zuschauern volle Wiener Stadthalle. Gestern waren bereits 6500 Tickets für das Auftaktspiel vergriffen.