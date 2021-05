Letzte Chance: Amateur-Tennisspieler wollen zum ATP-Turnier nach Kitzbühel

Auf der Tennisanlage des ASKÖ Linz Auhof steppt am kommenden Wochenende der Bär. Aus gutem Grund, schließlich wird die Qualifikation unter Hobby-Tennisspielerinnen und -spielern für das größte Amateur-Tennisturnier Österreichs, das "Generali Race to Kitzbühel", ausgespielt. Angetreten werden darf im Einzel und/oder im Doppel (Startgebühr 25 bzw. 10 Euro). Das Finalturnier wird im Rahmen des Generali Open Ende Juli in Kitzbühel ausgespielt.

Als Hauptpreise winken ein 150 PS starker Cupra Formentor für den Sieger im Einzel (Wert: 34.000 Euro) und für die Doppel-Sieger zwei Seat Mó eScooter 125 (je 5900 Euro). Außerdem werden bei jedem Qualifikationsturnier Backstage-Pässe für das ATP-Turnier in Kitzbühel verlost.

Wer ist teilnahmeberechtigt?

Als Grundlage für die Einstufung der Amateurspieler dient der Spielstärke-Koeffizient ITN. Dieser darf nicht unter 2,5 liegen. Außerdem gibt es ein Mindestalter von 11 Jahren bei den Qualifikationsturnieren, am Finalturnier dürfen nur Über-15-Jährige Teilnehmen. Spielerinnen und Spieler, die einmal ein ATP- oder WTA-Ranking haben oder hatten, sind nicht teilnahmeberechtigt.

Wie wird gespielt?

Bei den Qualifikationsturnieren in den Bundesländern - also auch am Wochenende in Linz-Auhof - wird auf zwei Gewinnsätze gespielt. Anstatt eines entscheidenden dritten Satzes folgt bei einem 1:1 ein Match-Tie-Break bis 10. Im Doppel wird bei den Qualifikationsturnieren auf ein Match-Tie-Break bis 10 Punkte gespielt.

Kitzbühel-Turnierdirektor Alex Antonitsch hat im OÖN-Sportpodcast (ab 25:22 Minuten) bereits über das Turnier gesprochen:

Wer qualifiziert sich für's Finale?

Für die Finalspiele in Kitzbühel qualifizieren sich die Top-6-Spieler jeder ITN-Kategorie mit den meisten Punkten aus den Qualifikationsturnieren einer Region. Österreich wurde dafür in drei Regionen geteilt: Ost, West und Mitte (OÖ, Steiermark, Kärnten). Die Teilnahme an anderen Quali-Turnieren außerhalb Oberösterreichs ist also möglich. Nicht empfehlenswert ist eine Teilnahme in einer anderen Region, da die Turnier-Punkte aus verschiedenen Regionen nicht addiert werden können.

Ein Qualifikationsturniersieg in der jeweiligen ITN-Kategorie ist 10 Punkte wert. Der zweite Finalist erhält acht Punkte, die beiden Semifinalisten sechs Punkte. Für das Viertelfinale gibt es vier Punkte, Achtelfinalisten erhalten zwei Punkte und für das Erreichen der Runde der besten 32 gibt es einen Punkt.

In diesen ITN-Kategorien wird gespielt:

ITN 2,5

ITN 3,0

ITN 4,0

ITN 5,0

ITN 6,0

ITN 7,0

ITN 8,0

Für Teilnehmer am Turnier in Linz-Auhof besteht danach noch die Möglichkeit, in Bruck an der Mur (16.-18. Juli) und Leoben (23.-25. Juli) weitere Punkte bei Qualifikationsturnieren zu sammeln. Die Anmeldung für das Turnier in Linz-Auhof schließt am heute Abend.

126 Hobby-Tennisspieler werden es nach Kitzbühel schaffen und dort in einem Finalturnier auf Spieler anderer ITN-Kategorien treffen. Schwächere Spieler erhalten in direkten Duellen mit Stärkeren einen Vorsprung im Match-Tie-Break bis 10 Punkte, 2 Punkte Unterschied).

Hier geht's zur Anmeldung:

https://atpkitz.formstack.com/forms/generali_race_mitte