Vor der Kür wartet heute die Nervenprobe

BERLIN. Für Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger beginnt um 4.40 Uhr sein Qualifikationstag bei der Leichtathletik-EM in Berlin.

Morgenstund hat Gold im Mund. Ein Sprichwort, an das Lukas Weißhaidinger heute bei der Leichtathletik-EM in Berlin denken könnte. Um 4.40 Uhr läutet sein Wecker. Gewissermaßen ist es der Startschuss für den Innviertler Diskuswerfer, der für den am Vormittag angesetzten Qualifikationsbewerb in die erste Gruppe gelost wurde. Da diese schon um 9.40 Uhr in den Wurfring des Berliner Olympia-Stadions tritt, verschiebt sich Weißhaidingers Wettkampf-Prozedere eben so weit nach vorne.

Fokus liegt auf der Qualifikation

Frühes Aufstehen sei freilich das geringste Problem für einen Vollprofi wie den Olympia-Sechsten. Schwieriger sei die sportliche Herausforderung, sprich: das Überstehen der Qualifikationshürde. Drei Versuche haben die Athleten, um sich mit 64 Metern fix für das morgige Finale (20.20 Uhr live auf ORF Sport Plus) zu qualifizieren.

Eine Weite, die zur Nervenprobe werden kann. "Das werden einige schaffen, da wird nicht mehr viel mit Auffüllen (auf zwölf Starter; Anm.) passieren", ist sich Weißhaidinger sicher, der vor der Qualifikation Respekt hat und deshalb noch keinen Gedanken an die Kür namens Finale vergeudet. "Auf der Quali liegt mein voller Fokus, viele Favoriten sind hier schon gescheitert." Am Potenzial sollte es nicht scheitern. Der 26-Jährige schraubte heuer seinen österreichischen Rekord auf 68,98 Meter, womit er hinter Andrius Gudzius (Ltu) und Weltmeister Daniel Stahl (Swe) Dritter der Europarangliste ist. Kann Weißhaidinger seine Leistung abrufen, hat er das Zeug zur Medaille. Gerade in den technischen Disziplinen ist der Grat zwischen Triumph und Niederlage jedoch schmal, wie sein Trainer Gregor Högler verdeutlicht: "Der Unterschied zwischen einem guten Wurf und einem perfekten Wurf ist so wie ein Glühwürmchen gegen einen Blitz. Da sind so viele tausend Volt dazwischen, aber es ist ganz knapp beieinander."

Leichtathletik-EM: ÖLV-Sprinter scheitern im Vorlauf

Von Österreichs 16-köpfigem Leichtathletik-Aufgebot waren am gestrigen Eröffnungstag in Berlin die beiden Sprinter Alexandra Toth und Markus Fuchs über 100 Meter im Einsatz. Sowohl die Steirerin als auch der Niederösterreicher kamen nicht über den Vorlauf hinaus. Fuchs blieb auf jener Bahn, auf der Usain Bolt vor neun Jahren den Weltrekord von 9,58 Sekunden aufstellte, in 10,57 über seiner Bestleistung von 10,35 und belegte den 34. Endrang. Der 22-Jährige wird morgen noch über die 200 Meter an den Start gehen. Toth landete bei ihrem EM-Debüt in 11,69 auf dem 19. Platz.

Zeitplan heute: Zehnkampf mit Dominik Distelberger (100 m/9.30, Weitsprung/10.30 Uhr, Kugelstoß/11.50, Hochsprung/18.30, 400 m/21.00), Diskus-Quali mit Lukas Weißhaidinger (9.40), 3000 Meter Hindernis mit Luca Sinn (11.40).

Zahlen und Fakten

36,8 Grad ist der ideale Auswurfwinkel. „Bei einem runden Stein wären es 45 Grad“, erklärt Trainer Högler. Beim Diskus kommen allerdings aerodynamische Faktoren wie Rotation und Wind dazu.

30 G beträgt die Fliehkraft, die zum Ende der Abwurfbewegung auf den zwei Kilogramm schweren Diskus einwirkt. Auf einer Achterbahn entstehen Fliehkräfte von bis zu 4,5 G.

4500 Kilokalorien verbraucht das 150-kg-Bröckerl an intensiven Trainingstagen – entspricht zwölf Portionen Spaghetti. Steakhouse „El Gaucho“ sponsert täglich eineinhalb Kilo Fleisch.

7 Pferdestärken muss Weißhaidinger erzeugen, um den Diskus auf rund 68 Meter zu befördern. Vorausgesetzt, er kann die Scheibe optimal in die Luft legen.

85 km/h schnell ist der Diskus zum Zeitpunkt des Abwurfs. Von 0 auf 85 wird die Scheibe in 1,3 Sekunden beschleunigt. Zum Vergleich: Formel-1-Boliden benötigen für 0 auf 100 rund 2,6 Sekunden.

2,09 Meter Arm-Spannweite weist der Innviertler auf. Faustregel: Bei gleicher Technik und Bedingungen bringen zwei Zentimeter Spannweite rund einen Meter in der Weite.

