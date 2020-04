Leichtathletik-WM wird um ein Jahr verschoben

Wie der Weltverband am Mittwoch mitteilte, gehen die Weltmeisterschaften nun vom 15. bis 24. Juli 2022 in Szene. Grund sei die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr. Durch die Verschiebung der WM wurde eine Überschneidung mit den Sommerspielen verhindert.

Vom 11. bis 21. August 2022 finden in München die Europameisterschaften statt.

Erster Olympia-Finalist an Covid-19 gestorben

Der frühere italienische Mittelstreckenläufer Donato Sabia ist mit 56 Jahren mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben - laut Angaben des Italienischen Olympischen Komitees (CONI) vom Mittwoch als erster Olympia-Finalist weltweit. Sabia belegte 1984 in Los Angeles und 1988 in Seoul über 800 m die Ränge 5 bzw. 7. Sein Vater war vor wenigen Tagen ebenfalls an den Folgen des Virus gestorben.

