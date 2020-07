Ivona Dadic sammelte damit 21 Zähler mehr als Sabine Braun, die seit dem 28. August 1993 in Ingelheim mit 6214 Punkten die Bestmarke gehalten hatte. Die deutsche Weltmeisterin von 1991 und 1997 hatte dafür sogar nur 45 Minuten Zeit gehabt. Die Jahresweltbestleistung von 6304 Punkten, die noch vor der Corona-Zwangspause am 21. März von der Kubanerin Adriana Rodriguez in Havanna erzielt worden war, verfehlte Dadic um lediglich 69 Zähler. "Unglaublich, es war mental schwierig, sich darauf