Lehaci/Schwarz: "Sieg gibt Kraft"

Nach den 200 Metern war das Schnecke-Linz-Duo am Samstag auch über die olympischen 500 Meter nicht zu biegen. Im Einer legte Schwarz noch einen 200-Meter-Sieg nach. "Der Sieg über die 500 Meter ist eine Bestätigung unseres Trainings und unserer Formkurve Richtung Olympia. Das gibt viel Kraft", sagten Lehaci/Schwarz, die für die Sommerspiele bereits qualifiziert sind. Über 500 Meter hatten sie in 1:50,28 Minuten eine knappe Sekunde Vorsprung auf die zweitplatzierten Argentinierinnen Sabrina Ameghino/Brenda Rojas. Nächste Station auf dem Weg zu den Spielen in Japan sind von 3. bis 6. Juni die Sprint-Europameisterschaften in Posen (Pol). Die weitere Olympia-Vorbereitung will das Duo in Ottensheim abspulen.