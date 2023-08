Lehaci-Schwestern bei Sprint-WM im 500-m-Semifinale out

Im Finale am Sonntag werden an sechs Boote Olympia-Quotenplätze vergeben, den Lehacis bleibt primär nun noch im nächsten Frühjahr die Chance auf Restquotenplätze. Auf Gleiches hofft Timon Maurer über 1.000 m im Einer.

Der 22-jährige Wiener kam am Tag nach Rang sechs über die nicht-olympischen 500 m über 1.000 m im B-Finale auf Position vier und damit Gesamtrang 13. Der Oberösterreicher Manfred Pallinger platzierte sich im Canadier-Einer im B-Finale auf Rang sechs und damit Gesamtrang 15. Der 30-Jährige tritt noch am Sonntag über 5.000 m an.

Für Para-Kanute Markus "Mendy" Swoboda reichte es als Vierter seines 200-m-Semifinales knapp nicht zum Einzug ins A-Finale.

