Lehaci/Schwarz: Ab jetzt wird gerechnet und gehofft

Beim Kanu-Zweier mit Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz herrschte zunächst Tristesse nach dem achten Platz im 500-Meter-Finale der WM in Szeged (Hun). Platz sechs wäre nämlich notwendig gewesen, um ein direktes Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu ergattern. 1,27 Sekunden hatten den Linzerinnen letztlich darauf gefehlt. "Wir haben das auf die Strecke gebracht, was wir momentan im Stande sind zu leisten", resümierte Schwarz nicht unzufrieden. Auch im Wissen, dass Lehaci gesundheitlich angeschlagen im Boot saß.

Die Chance, bereits für Tokio qualifiziert zu sein, lebt aber noch. Der Weltverband wird demnächst in den verschiedenen Bootsklassen kontinentale Quotenplätze anhand eines komplizierten Schlüssels vergeben. Ein Vorteil dabei: Sieben Kanutinnen des Zweier-Finals haben sich auch über den Vierer qualifiziert. "Unser Trainer ist deshalb optimistisch, dass das für uns reichen wird", so Schwarz. Zum Vergleich: Auch vor vier bzw. acht Jahren hatte bereits der achte Platz genügt. Und falls es sich doch nicht ausgeht, folgt im Mai eine zweite Chance in Racice (Cze).